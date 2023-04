Berlusconi dall’ospedale: “È dura, ma ce la farò anche questa volta”

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza ed ex proprietario del Milan, è ricoverato da mercoledì mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Sta combattendo contro una brutta infezione polmonare, subentratagli per via della malattia che lo affligge (leucemia cronica). Dall'ospedale, Berlusconi ha rilasciato poco fa ai microfoni de 'Il Giornale' questa breve dichiarazione. "È dura, ma ce la farò anche questa volta. Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su". Milan, fissato il prezzo per l'obiettivo di mercato >>>