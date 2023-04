Berlusconi, altra notte in ospedale. Tajani: “Reagisce alle cure”

Silvio Berlusconi , Presidente del Monza ed ex proprietario del Milan , è ricoverato da mercoledì mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'San Raffaele' di Milano . L'ex Premier, come si è appreso ieri, ha la leucemia cronica e nella struttura ospedaliera meneghina si trova per curare un' infezione polmonare .

"Segue quello che accade: ha chiamato Meloni e Salvini"

Tajani, nell'occasione, ha anche raccontato il colloquio telefonico avuto ieri con l'ex Presidente del Consiglio. "Berlusconi aveva una voce forte e squillante. Come al solito ci ha incoraggiato tutti. Durante il Consiglio dei Ministri ha chiamato Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Segue quello che accade, noi stiamo lavorando in maniera seria, l'attività organizzativa del partito e la campagna elettorale per le amministrative continuano, stiamo tutti lavorando e seguendo con amicizia e affetto il percorso della malattia".