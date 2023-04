Berlusconi, notte tranquilla in ospedale. Oggi nuovi accertamenti

Secondo quanto raccolto in mattinata dall'agenzia di stampa 'ANSA', l'ex Premier ha passato una notte tranquilla. Berlusconi reagirebbe bene alle cure. Previsti per oggi nuovi accertamenti per Berlusconi, per il quale, al momento, non sono previsti ulteriori bollettini medici dopo quello di ieri. Milan, fissato il prezzo per l'obiettivo di mercato >>>