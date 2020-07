Bennacer-Kessie, la ‘benedizione’ di Pioli: il centrocampo è affar loro

MILAN NEWS – Il lockdown per riordinarsi le idee e ritornare in campo più forti di prima. Una frase che calza a pennello ad un Milan tirato a lucido che, pareggio contro la Spal a parte, ha vinto partite importanti contro Lecce, ma soprattutto contro Roma e Lazio. Da tempo ormai i rossoneri non facevano la voce grossa contro squadre che li precedevano in classifica, adesso sono addirittura arrivati cinque gol e due clean sheet.

Una crescita oggettiva sottolineata anche da Stefano Pioli in conferenza stampa. L’allenatore rossonero si è detto più che soddisfatto dei suoi giocatori, ma li ha avvisati che contro la Juventus bisognerà andare oltre le aspettative. Molti i giocatori elogiati da Pioli, tra cui Ibrahimovic, il solito Rebic, ma anche il duo di centrocampo formato da Ismael Bennacer e Franck Kessie.

I due calciatori sono saliti in cattedra in maniera particolare. Se la crescita continua di Bennacer non è di certo una novità, bisogna sottolineare quella di Kessie, che contro la Lazio è stato eletto persino migliore in campo del match. Un duo che si completa a meraviglia: l’algerino è bravissimo in entrambe le fasi e si concede anche qualche sortita offensiva, l’ivoriano invece ha imparato ad essere più conservativo e meno mezzala.

Un miglioramento che Pioli ha attribuito al cambio modulo attuato dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Da un centrocampo a 3 si è passati ad uno a 2, che ha accentrato Kessie e ha reso Bennacer un po’ più libero di svariare. Una mossa vincente che ha oscurato praticamente tutti gli altri interpreti, ma che ha elevato due calciatori che possono dare davvero tanto. Pioli lo sa e non vuole fare più a meno dei suoi due giocatori, perché è ormai chiaro che le questioni di centrocampo sono affar loro.

