Pioli: “Ibrahimovic? Il più forte mai allenato, queste le sue condizioni”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, non si è nascosto sulla forza devastante di Ibra. Queste le sue condizioni: “La condizione di Zlatan non può che migliorare. Saranno le partite a dirmi se il suo minutaggio può salire. Mi auguro che possa salire il suo livello, aveva giocato l’ultima volta l’8 marzo e contro la Spal è stata una partita particolare perché abbiamo giocato per tutto il tempo nella metà campo avversaria. E’ il più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo che abbia mai allenato. Lo avvertono sia i nostri avversari che i compagni”.

