Vergogna fuori da Casa Milan: vandalizzato il murales di Baresi. È caccia ai responsabili | VIDEO

Il murale dedicato a Franco Baresi, scomparso pochi mesi fa all'età di 66 anni, sta per tornare. Dopo essere stato vandalizzato ormai due domenica fa davanti a casa Milan, l'opera verrà sostituita con un nuovo lavoro sempre realizzato da Luca Rosada, artista conosciuto come Lucas Street Art.

Milan, ottime notizie!

L'autore ha già annunciato sui social che sabato 10 ottobre sarà nuovamente davanti alla sede del club rossonero per realizzare personalmente un paste-up dedicato alla leggenda rossonera. Ma cos'è un Paste-up? E' una tecnica di street art che prevede la stampa di un'immagine su carta, che verrà poi applicata direttamente sulla superficie scelta.

Rosada utilizzerà una carta riciclata, precisando che il materiale non danneggerà la superficie. La nuova opera, come detto precedentemente, sarà diversa dalla rima: molto più grande, composta da più fogli e raffigurerà un Baresi sorridente. Il tutto avrà inizio attorno alle ore 09.30 del mattino, con l'intervento che dovrebbe durare all'incirca due orette.

Dopo aver appreso la notizia dell'atto vandalico, l'artista si è detto molto mareggiato, esprimendo la sua delusione via social:

"Questo sfregio dell'opera mi spezza il cuore per aver sfregiato la persona, per aver sfregiato l'immagine, per aver sfregiato Franco Baresi"