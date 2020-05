Allenatore Milan – Telefonata tra Rangnick e Gazidis: il monito dell’a.d.

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, la bomba lanciata da Paolo Maldini nei giorni scorsi nei confronti di Ralf Rangnick ha aumentato ulteriormente le perplessità della tifoseria nei confronti della proprietà e del nuovo tecnico. Il fatto che Elliott abbia sostanzialmente fatto fuori importanti ex giocatori rossoneri come Abbiati, Leonardo, Gattuso, Boban e ora Maldini non fanno altro che rendere sempre più complicato il rapporto tra i tifosi e il fondo americano.

Nel mirino ci sono anche le continue dichiarazioni che Rangnick ha rilasciato nei giorni scorsi. A tal proposito, il quotidiano scrive di una telefonata che sarebbe avvenuta tra il tedesco e Ivan Gazidis. Questa notizia, se confermata, sarebbe l’ulteriore prova di un imminente arrivo di Rangnick e l’addio di Maldini, ma l’amministratore delegato ha invitato il tecnico ad abbassare i toni e a tenere in questo periodo un basso profilo. Con la stagione da terminare e le polemiche derivanti dalle dichiarazioni del direttore dell’area tecnica, è meglio non creare ulteriori scontri.

Dalla Germania, intanto, sono sorpresi di queste continue dichiarazioni di Rangnick L’allenatore, infatti, viene descritto come una persona riservata e che difficilmente parla con la stampa. I giornali dunque ironizzano sottolineando come il tedesco abbia parlato di più ora che è venuta fiori questa cosa del Milan, che in tutta la sua precedente carriera.

Adesso cosa succederà? Il Milan sa benissimo che queste polemiche si spegneranno solo con i risultati, e dunque si sta studiando attentamente il prossimo mercato. Gazidis sarebbe già a lavoro con Rangnick per costruire la squadra in vista della prossima stagione. A proposito di questo, dalla Germania arriva la notizia che Oliver Mintzlaff sarebbe stato promosso da ad del Lipsia a ‘Head of Global Soccer’ dell’intero gruppo calcistico Red Bull: questa carica di fatto avvicina Rangnick al Milan, che a questo punto è davvero vicino. Intanto Conte lancia il decreto rilancio. Ecco i dettagli, continua a leggere >>>

