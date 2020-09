Albertini: “Futuro? Ecco cosa dovrà diventare il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro del Milan. Dopo anni molto difficili, la strada intrapresa in questa stagione sembra essere quella giusta.

Le parole di Albertini sul Milan

“Cosa dovrà diventare il club rossonero? Un gruppo che lotterà per tornare in Champions League. Il Milan manca da troppo tempo, ma adesso vedo sinergia tra società e squadra ed è un buon inizio. Anche i tifosi devono sapere che si sta costruendo. Poi ci sarà da competere e, con Juventus e Inter virtualmente tra le prime quattro, la corsa si ridurrà a cinque club per due posti”.

LE NOVITA’ SUL FUTURO DI LEO DUARTE >>>

SHAMROCK ROVERS-MILAN IN CHIARO: IL COMUNICATO UFFICIALE >>>

MILAN SU PEZZELLA? LA FIORENTINA FISSA IL PREZZO >>>