Ignazio Abate e Gennaro Gattuso si affrontano da allenatori in Torino-Lazio dopo gli anni insieme al Milan: le dichiarazioni dei due tecnici alla vigilia
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Gli ex Milan Ignazio Abate e Gennaro Gattuso si incrociano questa sera alle ore 18:00 da avversari in Torino-Lazio, match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Alla vigilia della sfida entrambi hanno parlato del loro legame durante le rispettive conferenze stampa.
Abate, Gattuso e il MilanIl rapporto tra Abate e Gattuso nasce quando il primo è ancora un giovane cresciuto nel settore giovanile del Milan. Rino, già leader dello spogliatoio rossonero, lo prende sotto la propria ala protettrice, diventando un punto di riferimento umano e professionale. I due condividono anche tre stagioni da compagni di squadra, culminate con la vittoria dello Scudetto nel 2011. Nel novembre 2017 si ritrovano a Milanello, questa volta con Gattuso allenatore e Abate giocatore.
Le parole di Ignazio Abate su Gennaro GattusoNel presentare la gara contro la formazione guidata dal suo ex compagno e tecnico, Abate ha ricordato gli anni trascorsi insieme a Milanello e il supporto ricevuto all'inizio del proprio percorso in rossonero:
"Per me è difficile trovare le parole giuste per Rino, io sono cresciuto con lui e lui mi ha fatto crescere tantissimo: mi ha protetto, è stato un fratello maggiore, sarà un grande piacere ritrovarlo. Prima che inizi la partita, lo abbraccerò forte".
La risposta di Gennaro Gattuso su AbateAnche Gattuso ha ripercorso gli anni vissuti al Milan con Abate, soffermandosi sia sul periodo nello spogliatoio da giocatori sia sulla scelta tattica di impiegarlo al centro della difesa durante la sua gestione tecnica:
"Quando arrivò in prima squadra al Milan, io ero uno degli anziani del gruppo. E lo presi sotto la mia ala protettrice insieme con gli altri senatori. Qualche anno dopo divenne un mio giocatore quando allenai il Milan. Lo feci anche giocare centrale e riscosse gli applausi del pubblico. Sono davvero contento della carriera che sta avendo. Per me è un motivo di grande orgoglio".
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