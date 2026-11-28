La confessione di Gattuso: "La malattia? A 34 anni ho dovuto smettere. Da 15 faccio uso di cortisone"

Gli ex Milan Ignazio Abate e Gennaro Gattuso si incrociano questa sera alle ore 18:00 da avversari in Torino-Lazio, match valido per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Alla vigilia della sfida entrambi hanno parlato del loro legame durante le rispettive conferenze stampa.

Abate, Gattuso e il Milan

Le parole di Ignazio Abate su Gennaro Gattuso

"Per me è difficile trovare le parole giuste per Rino, io sono cresciuto con lui e lui mi ha fatto crescere tantissimo: mi ha protetto, è stato un fratello maggiore, sarà un grande piacere ritrovarlo. Prima che inizi la partita, lo abbraccerò forte".

La risposta di Gennaro Gattuso su Abate

"Quando arrivò in prima squadra al Milan, io ero uno degli anziani del gruppo. E lo presi sotto la mia ala protettrice insieme con gli altri senatori. Qualche anno dopo divenne un mio giocatore quando allenai il Milan. Lo feci anche giocare centrale e riscosse gli applausi del pubblico. Sono davvero contento della carriera che sta avendo. Per me è un motivo di grande orgoglio".

Il rapporto tranasce quando il primo è ancora un giovane cresciuto nel settore giovanile del. Rino, già leader dello spogliatoio rossonero, lo prende sotto la propria ala protettrice, diventando un punto di riferimento umano e professionale. I due condividono anche, culminate con laNel novembre 2017 si ritrovano a Milanello, questa volta conNel presentare la gara contro la formazione guidata dal suo ex compagno e tecnico,ha ricordato gli anni trascorsi insieme a Milanello e il supporto ricevuto all'inizio del proprio percorso in rossonero:Ancheha ripercorso gli anni vissuti alcon, soffermandosi sia sul periodo nello spogliatoio da giocatori sia sulla scelta tattica di impiegarlo al centro della difesa durante la sua gestione tecnica: