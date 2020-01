UEFA, ecco i 50 giocatori del futuro: c’è anche Rafael Leao

NEWS MILAN – I reporter di UEFA.com hanno selezionato i 50 giovani più promettenti d’Europa che nell’anno 2020 potrebbero esplodere e diventare potenziali campioni. In questa lunga lista ci sono tutti i calciatori più talentuosi e che promettono meglio in Europa e ce ne sono alcuni che militano anche nel nostro campionato. Tra di loro c’è il rossonero Rafael Leao, ma anche il viola Dusan Vlahovic, il neoacquisto della Juventus Dejan Kulusevski e il nerazzurro Alessandro Bastoni. Tra di loro anche Ansu Fati del Barcellona e Nikola Moro della Dinamo Zagabria, in passato accostato al Milan. Da notare la presenza di Eduardo Camavinga del Rennes, che piace molto alla dirigenza milanista.

