Serie A – Verso Cagliari-Milan: i convocati rossoblu di Maran

NEWS CAGLIARI – Rolando Maran, tecnico rossoblu, ha diramato l’elenco dei convocati per Cagliari-Milan, gara in programma domani, sabato 11 gennaio, alle ore 15:00 alla ‘Sardegna Arena‘. Ecco i calciatori del Cagliari disponibili per la sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli.

PORTIERI: Rafael, Cragno, Olsen;

DIFENSORI: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Lu. Pellegrini, Walukiewicz;

CENTROCAMPISTI: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nández, Ionita, Castro, Ladinetti;

ATTACCANTI: Cerri, João Pedro, Simeone.

Intanto, sul fronte mercato, il Milan, nel caso di cessione di Krzysztof Piatek, è pronto a tuffarsi su un nuovo vice di Zlatan Ibrahimović. Per le ultime, continua a leggere >>>

