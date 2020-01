Calciomercato Milan – Petagna vice Ibrahimovic: l’offerta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, qualora il Milan dovesse cedere Krzysztof Piatek, sul quale ha messo gli occhi il Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Harry Kane, andrebbe in pressing su Andrea Petagna, classe 1995, attaccante della Spal, che tornerebbe in rossonero, dove è cresciuto, come vice di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan, per ‘Sport Mediaset‘, sarebbe pronto ad avanzare una proposta alla Spal per Petagna: prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. I ferraresi chiedono 20 milioni di euro in contanti per privarsi di Petagna, ma le parti continuano a trattare. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano le ultime voci su Piatek: per i dettagli, continua a leggere >>>

