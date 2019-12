Roma vicina alla cessione per 780 milioni: batterebbe il record del Milan

NEWS ROMA – La Roma, società quotata in borsa, su richiesta della Consob, ha fatto il punto, con un comunicato ufficiale, sullo stato d’avanzamento della trattativa per l’acquisto del club di James Pallotta da parte del connazionale Dan Friedkin.

Nella nota si spiega che sono in corso negoziazioni ma “non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione” e che “qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma“.

La Roma, quindi, dovrebbe cambiare proprietario nei prossimi giorni. Non appena la cessione sarà formalizzata, sarà un record per la Serie A italiana: la Roma, infatti, dovrebbe essere venduta a 780 milioni di euro. Il precedente primato, a livello di cessioni societarie, era detenuto dal Milan che nel 2017 era stato ceduto, come scritto nel comunicato ufficiale diffuso dal club, per 740 milioni di euro.

Ed il Milan, ironia della sorte, potrebbe cambiare nuovamente proprietario con il prossimo anno. Bernard Arnault, del Gruppo LVMH, insiste per rilevare il club rossonero dal fondo Elliott Management Corporation: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android