Ziliani: “Milan, Ricci farebbe dimenticare Tonali. Rashford campione vero”

Milan, Ziliani: "Rashford? Difficile pensare che il Diavolo faccia un buco nell'acqua"

Su Marcus Rashford: "È il 27enne attaccante del Manchester United, oltre che della nazionale inglese, che travolto dalla crisi senza fine del glorioso club è finito di colpo e in modo inatteso - e clamoroso - sul mercato. Marcus ha un ingaggio proibitivo per chiunque, 13 milioni netti a stagione. Ma il Manchester sembra disposto, per venire incontro alle esigenze di Amorim, ad accollarsi metà del suo ingaggio fino a giugno dandolo in prestito secco in attesa di avviare in estate una trattativa di cessione vera e propria. Sorpresa nella sorpresa: Rashford - che nello United giocò anni fa a fianco di Ibrahimovic - avrebbe detto sì a un eventuale passaggio in forza al Milan. Forte anche dell’abboccamento avvenuto direttamente con Ibra".