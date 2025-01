Calciomercato Milan – Colpo Ricci anticipato? Le sensazioni. E le alternative…

Calciomercato Milan , non solo Rashford e la possibile punta futura. A gennaio, i rossoneri potrebbero anche chiudere un colpo per la mediana . Al momento potrebbe mancare un vero cambio per Youssouf Fofana. Per questo la dirigenza del Diavolo potrebbe sondare il mercato alla ricerca del colpo giusto in quel ruolo. Ecco i tre nomi in ballo in questo momento.

Calciomercato Milan - Ricci a gennaio? Altri due nomi per la mediana

Come scrive 'Tuttosport', il Milan lavora anche per il centrocampo. Il nome di Samuele Ricci sarebbe sempre caldo per il calciomercato del Milan. Possibile anche a gennaio? Sembra molto complicato che il Torino lo possa cedere ora. Ed è per questo che il Diavolo potrebbe puntare a un giocatore under 22 per poterlo utilizzare nella lista della Serie A senza problemi e uscite. Si monitora il profilo di Warren Bondo del Monza. Il club brianzolo non vorrebbe privarsene, ma sarebbe difficile da respingere un eventuale assalto del Milan. Resta in ballo anche Reda Belahyane del Verona, anche lui under 22 come Bondo, anche se il gradimento si sarebbe leggermente raffreddato. Vedremo quale sarà il colpo di calciomercato del Milan in mediana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco l'attaccante per Conceicao? Si monitora...