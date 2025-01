Calciomercato Milan – Bondo nel mirino? Occhio alle sorprese. In attacco…

Calciomercato Milan, oltre al centrocampista, come scrive 'Tuttosport', attenzione anche a quanto potrebbe succedere nel reparto offensivo, dove sono da monitorare in uscita i movimenti di Okafor e Chukwueze; mentre in difesa potrebbe non cambiare nulla con Tomori ancora in rossonero. Proprio dalle possibili partenze di Okafor, Chukwueze e Jovic, il Milan potrebbe trarre i soldi per il calciomercato in entrata e aprire spazio a nuovi tesseramenti. Per inserire uno straniero over 22, infatti, andrebbe liberato un posto.