Lo stesso Fabrizio Romano ha da pochi minuti pubblicato un post sul proprio profilo 'X'. Secondo quanto riferito anche il Monaco, esattamente come il Como, non avrebbe avviato alcuna trattativa o colloquio per Marcus Rashford. L'incontro ci sarebbe invece stato con Milan, Barcellona, Juventus e Borussia Dortmund. Per aggiornamenti più approfonditi, però, dovremmo attendere la prossima settimana verosimilmente, secondo quanto appreso.