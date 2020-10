Verso Milan-Spezia, Tonali guida i ‘baby rossoneri’: rivoluzione Pioli

Milan, la rivoluzione di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, mette il punto sulla formazione che Stefano Pioli manderà in campo contro lo Spezia. Una vera e propria rivoluzione per una squadra che potrebbe far sembrare quasi vecchio un Davide Calabria qualsiasi, che di anni ne ha soltanto 24. Un turnover che sottolinea la scelta di Elliott di affidarsi ai giovani dopo lo sprofondo economico degli ultimi anni, che ha causato non pochi problemi ai rossoneri. L’allenatore rossonero, consapevole delle energie mentali e fisiche spese contro il Rio Ave, ha deciso di lasciare fuori giocatori come Hakan Calhanoglu e Franck Kessie, titolari in discutibili in questo momento.

Milan, che gioventù

Pioli, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Stringiamo i denti e portiamo a termine questo ciclo”. Un periodo più che positivo finora, costellato da sole vittorie per la sua squadra. Per conservare la vetta della classifica, il mister rossonero si affiderà a chi è più fresco in questo momento, stravolgendo gli undici di partenza che solitamente gli danno più garanzie. Quel che balza agli occhi, però, è l’età media dei suoi calciatori, giovani ma evidentemente pronti per produrre qualcosa di buono per il Milan.

Tonali e Leao titolari

La partita infinita nel playoff di Europa League ha lasciato il segno, motivo per cui il turnover è praticamente obbligato. In cabina di regia ci sarà Sandro Tonali, alla seconda da titolare dopo il match contro il Crotone. L’ex Brescia avrà il compito di far girare un Milan inedito, che lo vedrà giocare insieme a Rade Krunic. Ma è l’attacco che desta più attenzione, visto il probabile impiego di tre giocatori classe 1999 dietro addirittura ad un 2002. Con il turco in panchina, Pioli dovrebbe schierare Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao dietro a Lorenzo Colombo, di nuovo titolare dopo la panchina contro il Rio Ave. Il portoghese, invece, dovrà riscattare la prestazione di giovedì mettendo in campo tutta la maturità che richiede il suo talento.

ECCO LE ULTIME SU KABAK AL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>