Calciomercato – Kabak al Milan? Lo Schalke 04 apre alla cessione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Ozan Kabak, difensore centrale di proprietà dello Schalke 04. I tedeschi avrebbero aperto alla cessione del turco. L’indiscrezione arriva dai colleghi di tuttomercatoweb.com.

Il calciomercato sta per chiudere, e il Milan deve accelerare per trovare un nuovo difensore centrale. Il club rossonero offre 15 milioni di euro, mentre al momento i tedeschi chiedono 25 milioni. Distanza per adesso ampia, ma la situazione è in evoluzione. Lo Schalke sarebbe disposto a trattare, ed eventualmente anche ad abbassare le richieste economiche.

