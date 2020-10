Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (04/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 4 ottobre 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il caso Napoli, che l’ASL ha bloccato in Campania a causa della positività di Elmas. La Juventus ha dichiarato che scenderà ugualmente in campo: è polemica. In casa Milan l’impiego di Sandro Tonali dal primo minuto, che guiderà il ‘baby Milan’ contro lo Spezia per confermare il primo posto prima della sosta del campionato.

