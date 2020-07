Verso Milan-Juventus: Ibrahimovic di nuovo dal 1′. Intanto, su ‘Instagram’ …

MILAN NEWS – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, domani sera, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Juventus, gara in programma alle ore 21:45 e valida per la 31^ giornata di Serie A, i rossoneri riproporranno Zlatan Ibrahimovic quale attaccante centrale di riferimento del 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli.

Ibrahimovic, tornato titolare ed a segno anche in Lazio-Milan 0-3 di sabato scorso, all’Olimpico ha giocato appena 45′: la sua condizione fisica, naturalmente, dopo il mese di stop per la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, non può essere ottimale, ma sta crescendo gradualmente. Contro i bianconeri, pertanto, Ibrahimovic ci sarà dall’inizio.

Anche perché la sua presenza, all’interno del Milan, si sente e come. Non è un caso che il Diavolo abbia rimontato, da 0-2 a 2-2, a Ferrara contro la Spal una volta che il bomber nativo di Malmö ha messo piede in campo, per esempio. Con il gol segnato, su calcio di rigore, nella Capitale, Ibra ha toccato quota 61 gol in 97 partite con il Milan: media di una rete ogni 132′ di gioco.

Davvero il club rossonero, si è domandata la ‘rosea‘, rinuncerà, per la stagione 2020-2021, ad un leader simile? Sembra proprio di sì. Intanto, però, Ibrahimovic ha contribuito a lasciare una ‘traccia’ sui social. Nelle storie sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, Zlatan ha pubblicato la targa con il cognome sull’armadietto rossonero a lui riservato, dove la scritta ‘Ibrahimovic’ campeggia proprio sotto il logo del Diavolo.

Magari è un altro modo di ribadire come lo spogliatoio del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) sia casa sua … IL FUTURO DI IBRA, PERÒ, SEMBRA ESSERE GIÀ STATO SEGNATO: CONTINUA A LEGGERE >>>