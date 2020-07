Calciomercato Milan – Ibrahimovic non aspetta più una proposta: andrà via

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha sottolineato come anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic, oltre che quello del tecnico Stefano Pioli, sia lontano dal Milan. Con il passare delle settimane, infatti, lo svedese ha deciso di tornare a casa, nella grande villa di Stoccolma, dalla moglie Helen e dai suoi due figli, che già non lo avevano seguito in questa sua nuova avventura milanese.

Ibrahimovic, per il ‘CorSera‘, non aspetta più una proposta da parte del Milan: ha scelto di essere padrone del proprio destino. Il bomber nativo di Malmö non intende fare un’altra stagione da ‘parafulmine’ ad un gruppo di ragazzi e, questo, lo aveva spiegato chiaro e tondo all’amministratore delegato Ivan Gazidis nel famigerato faccia a faccia di qualche settimana fa.

Uno scontro che aveva già l'aria di essere un commiato. L'Hammarby, club di cui è socio, lo aspetta a braccia aperte per fargli concludere la carriera da calciatore in patria. Chi gli sta vicino assicura che Zlatan ne è diventato il primo tifoso. È lì, con quei ragazzi con i quali si è allenato durante il lockdown, che Ibrahimovic smetterà di giocare. Non prima però di aver fatto di tutto per trascinare il suo vecchio Diavolo al traguardo europeo.