Verso Juventus-Milan: tutto su Rebic. Si riscopre l’Albero di Natale

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’assenza per infortunio di Zlatan Ibrahimovic porterà il tecnico rossonero Stefano Pioli a schierare un modulo che esalti le caratteristiche di Ante Rebic in occasione di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma venerdì sera all’Allianz Stadium di Torino.

Pioli, infatti, considera Rebic l’unico elemento in grado di ricoprire il ruolo di punta centrale al posto dello svedese: la partitella di sabato scorso ha confermato le indiscrezioni che sono circolate in questi giorni, ovvero che il Milan, in casa della Juventus, si schiererà con un 4-3-2-1 che, in possesso palla, in maniera molto fluida, può diventare un 4-2-3-1. Una sorta di riproposizione dell’Albero di Natale di ancelottiana memoria.

Un sistema di gioco che, ad ogni modo, prevede la sicura presenza in campo di Rebic e la panchina per Rafael Leao. Per Rebic, Juventus-Milan sarà un banco di prova importante: il croato, infatti, autore di 7 gol tra Serie A e Coppa Italia da gennaio a marzo 2020, prima che il coronavirus fermasse il calcio, dovrà dare prova di essere elemento decisivo per il Diavolo anche orfano di Ibra.

Tutto il peso del gioco offensivo del Milan sarà sulle sue spalle, ha sottolineato il ‘CorSport‘, ma, comunque, Rebic sarà coadiuvato dai due trequartisti: i prescelti del tecnico Pioli, che ha studiato un supporto adeguato all’ex Eintracht Francoforte, specialmente nelle ripartenze, dovrebbero essere Hakan Çalhanoglu e Lucas Paquetá. Quest’ultimo, in particolare, cerca il riscatto dopo una prima parte di stagione deludente. CLICCA QUI PER L’APPROFONDIMENTO >>>