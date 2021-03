Verona-Milan: la passata stagione la decise Piatek | Serie A News

Verona-Milan: l’anno scorso tre punti ai rossoneri

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Verona-Milan allo stadio’ Bentegodi‘. Una gara ostica, storicamente, quella dei rossoneri in casa dei gialloblu. A maggior ragione oggi che il tecnico Stefano Pioli dovrà fare a meno di numerosi calciatori titolari, assenti per infortuni muscolari.

Ma anche nella passata stagione, la 2019-2020, prima dell’avvento di Pioli in panchina, il Milan faticò molto ad aver ragione dell’Hellas Verona. Squadra, tra l’altro, ridotta in dieci uomini dal 21′ del primo tempo per l’espulsione del suo centravanti, il polacco Mariusz Stępiński.

Fu soltanto grazie ad un gol al 68′, su calcio di rigore, di un altro bomber polacco, ovvero Krzysztof Piatek (che fu poi ceduto a gennaio all’Hertha Berlino a titolo definitivo, n.d.r.) a regalare i tre punti ai rossoneri, allora diretti, in panchina, dal carneade Marco Giampaolo.

Al 94′ di quel Verona-Milan, arbitrato da Gianluca Manganiello, fu anche espulso il rossonero Davide Calabria. Nella stagione 2017-2018, invece, l’Hellas Verona sconfisse 3-0 il Diavolo in casa grazie ai gol di Antonio Caracciolo (24′), Moise Kean (55′) e Daniel Bessa (77′).

I rossoneri conclusero in dieci uomini anche quella partita, pagando con l’espulsione di Jesús Suso nel recupero. Verona-Milan, Pioli perde altre due pedine. La probabile formazione >>>