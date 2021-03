Verona-Milan, Pioli: “Avessi 30 anni di meno giocherei io” | Serie A News

Verona-Milan: le parole di Pioli alla vigilia del match

Stefano Pioli, tecnico rossonero, alle prese con l’emergenza infortuni in vista di Verona-Milan di oggi pomeriggio, ore 15:00, allo stadio ‘Bentegodi‘. Mancherà, infatti, più della metà dei titolari rossoneri e l’attacco è completamente da re-inventare. Pioli ha espresso enorme preoccupazione già ieri, in occasione della conferenza stampa della vigilia.

“Rafael Leao deve dare il massimo in ogni singola partita ed in allenamento e lo sta facendo – ha detto l’allenatore emiliano, le cui dichiarazioni sono state riprese, tra gli altri quotidiani, anche dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola -. Dobbiamo leggere meglio le situazioni e lavorare sul nostro rendimento”.

La questione degli infortunati, a Milanello, però, non è mai stata argomento di discussione come ora: “Siamo molto attenti ai carichi di lavoro, purtroppo i tanti impegni ci hanno messo in difficoltà – così Pioli prima di Verona-Milan -. E giocare ogni tre giorni fa parte del percorso. È la prima volta che abbiamo questi numeri: stiamo lavorando per diminuirli”.

Pioli, però, non ha voluto far mancare la propria carica ai suoi ragazzi: “Cosa dirò loro? Che vorrei avere 30 anni di meno per scendere in campo con loro. Non so se sarebbero contenti, ma lo spirito deve essere questo. Il risultato finale passa anche attraverso queste situazioni, superarle insieme ci darà ancora più soddisfazione”.

Intanto, la qualificazione alla prossima Champions League torna in serio rischio … “È il momento di stringere i denti e di cercare di vincere più partite possibile da qui alla fine – ha detto Pioli alla vigilia di Verona-Milan -. I prossimi due mesi e mezzo decideranno le sorti di campionato ed Europa League. Noi daremo il massimo fino alla fine: ci sono sette squadre molto forti, noi vogliamo andare in Champions”.

"Se non ci riusciremo, saremo delusi. Quello che conta ora è andare avanti con fiducia e positività – ha concluso il tecnico emiliano -. Poi, vedremo cosa riusciremo a fare".