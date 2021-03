Verona-Milan 0-2, Pioli: “Ora testa all’Europa” | Serie A News

Verona-Milan 0-2: l’analisi di Pioli nel post-partita

Stefano Pioli, tecnico rossonero, particolarmente soddisfatto per Verona-Milan 0-2 di ieri pomeriggio al ‘Bentegodi‘. I rossoneri, infatti, pur privi di metà formazione titolare, hanno battuto la formazione di Ivan Jurić sfoderando una signora prestazione ed ottenendo una gran bella risposta dalle seconde linee.

“Siamo una squadra, siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme, ma anche quando mancano giocatori importanti – ha detto nel post-partita di Verona-Milan mister Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dai quotidiani sportivi oggi in edicola -. Non siamo dei marziani: possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, le difficoltà ci aiutano a crescere. Conosciamo pregi e difetti. Stiamo lavorando per aumentare le nostre qualità”.

Il Milan ha vinto facendo a meno di Theo Hernández, Ismaël Bennacer, Sandro Tonali, Hakan Çalhanoğlu, Ante Rebić, Mario Mandžukić e Zlatan Ibrahimović. Eppure, tutto questo, in campo non si è visto, considerando le belle prove fornite da Diogo Dalot, Soualiho Meïte, Rade Krunić e da tutti gli altri chiamati in causa. Ma quando potrà finire, in casa rossonera, questa continua emergenza infortuni?

Così Pioli dopo Verona-Milan: “Ci tengo a sottolineare che gli ultimi due infortuni non sono muscolari, derivano da traumi contusivi dalla gara contro l’Udinese, sia Rebić sia Theo. È da settembre che giochiamo ogni tre giorni, tante energie spese, soprattutto a livello mentale. Ma abbiamo dimostrato di esserci e di crederci”. Per di più, contro un avversario ostico. “Guardiamo a noi stessi e siamo consapevoli delle nostre qualità. Il cammino è difficile e gli avversari forti”.

“È la partita migliore che abbiamo fatto contro il Verona – ha incalzato Pioli -, è quella in cui abbiamo sofferto meno. Adesso ci aspetta una gara molto difficile in Europa League, ma molto stimolante. Questa vittoria ce la portiamo via con soddisfazione perché era una gara difficile ed importante”.

Presto potrebbe rientrare Ibra. “Zlatan fa parte della squadra, è il capobranco, sapeva la difficoltà della gara e di scelte, era in preventivo fosse qui e ha mantenuto quello che ha detto. Ci ha chiesto come stavamo, ci ha dato consigli come i grandi campioni”. Intanto, il Milan trova l’attaccante da affiancare ad Ibrahimovic >>>