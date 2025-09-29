Pianeta Milan
Vendita di San Siro, ci siamo? Il punto sullo stadio di Milan e Inter
È in corso il Consiglio Comunale in cui, con ogni probabilità, verrà approvata la delibera per la vendita di San Siro a Milan e Inter. E poi? Ecco il punto della situazione sullo stadio dei due club milanesi
Oggi - o più probabilmente domani - potrebbe essere una giornata storica per il calcio milanese. Il Consiglio Comunale della città sta discutendo in queste ore l'approvazione della delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. La votazione sta andando per le lunghe ma, con ogni probabilità, la maggioranza voterà a favore della vendita dello stadio. E a questo punto? Quali saranno i prossimi passaggi? Occorre fare il punto della situazione, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it'.

Vendita di San Siro: le tempistiche

Una volta approvata la delibera, la vendita di San Siro dovrà essere completata tassativamente entro il 10 novembre. In quella data, infatti, scatterà il vincolo storico-architettonico sul secondo anello. Ciò renderebbe impossibile la demolizione di parte dell'impianto, come da accordi. Entro il 10 novembre, dunque, dovranno essere completate tutte le pratiche di rogito.

Nel 2026, mentre Milan e Inter continueranno a giocare al 'Giuseppe Meazza', 'Manica' e 'Foster+Partners' inizieranno ad elaborare il progetto per il nuovo stadio. In quel momento si inizieranno a capire le particolarità e la struttura del nuovo impianto. Alcuni dati certi riguardano la capienza dello stadio (71.500 posti), la superficie totale (280.000 mq) e il prezzo di vendita (197.075.590). Questi, insieme ad alcuni altri elementi essenziali, sono stati riportati da 'Sky Sport 24'. Il procedimento, ovviamente, sarà molto lungo e pieno di ostacoli. Infatti, si preannunciano già una serie di ricorsi da parte degli oppositori alla vendita e, soprattutto, alla demolizione di San Siro.

Un'altra certezza riguarda l'ubicazione del nuovo impianto. Si situerà nell'area parcheggi dell'attuale stadio. I lavori di costruzione inizieranno nel 2027. Dunque, i due stadi, per un certo periodo, convivranno. Per quanto riguarda il risultato finale, invece, non c'è alcuna certezza. Da previsioni, l'inaugurazione potrebbe arrivare nel 2031, dopo 4 anni di lavori per la costruzione. Nei primi 12 mesi dopo la costruzione del nuovo stadio, San Siro andrà smantellato e in parte demolito. Infatti, resterà intatta solo la parte che comprende la Curva Sud e una piccola porzione della tribuna arancio. Se verrà completato nei tempi previsti, il nuovo stadio rispetterà i requisiti previsti dalla UEFA per ospitare EURO 2032. Tutto il calcio europeo si augura che Milano, con il suo nuovo gioiello, potrà ospitare una competizione così prestigiosa.

