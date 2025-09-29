Vendita di San Siro, ci siamo? Il punto sullo stadio di Milan e Inter

Nel 2026, mentre Milan e Inter continueranno a giocare al 'Giuseppe Meazza', 'Manica' e 'Foster+Partners' inizieranno ad elaborare il progetto per il nuovo stadio. In quel momento si inizieranno a capire le particolarità e la struttura del nuovo impianto. Alcuni dati certi riguardano la capienza dello stadio (71.500 posti), la superficie totale (280.000 mq) e il prezzo di vendita (197.075.590). Questi, insieme ad alcuni altri elementi essenziali, sono stati riportati da 'Sky Sport 24'. Il procedimento, ovviamente, sarà molto lungo e pieno di ostacoli. Infatti, si preannunciano già una serie di ricorsi da parte degli oppositori alla vendita e, soprattutto, alla demolizione di San Siro.
Un'altra certezza riguarda l'ubicazione del nuovo impianto. Si situerà nell'area parcheggi dell'attuale stadio. I lavori di costruzione inizieranno nel 2027. Dunque, i due stadi, per un certo periodo, convivranno. Per quanto riguarda il risultato finale, invece, non c'è alcuna certezza. Da previsioni, l'inaugurazione potrebbe arrivare nel 2031, dopo 4 anni di lavori per la costruzione. Nei primi 12 mesi dopo la costruzione del nuovo stadio, San Siro andrà smantellato e in parte demolito. Infatti, resterà intatta solo la parte che comprende la Curva Sud e una piccola porzione della tribuna arancio. Se verrà completato nei tempi previsti, il nuovo stadio rispetterà i requisiti previsti dalla UEFA per ospitare EURO 2032. Tutto il calcio europeo si augura che Milano, con il suo nuovo gioiello, potrà ospitare una competizione così prestigiosa.
