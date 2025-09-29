Vendita di San Siro, ci siamo? Il punto sullo stadio di Milan e Inter

Nel 2026, mentre Milan e Inter continueranno a giocare al 'Giuseppe Meazza', 'Manica' e 'Foster+Partners' inizieranno ad elaborare il progetto per il nuovo stadio. In quel momento si inizieranno a capire le particolarità e la struttura del nuovo impianto. Alcuni dati certi riguardano la capienza dello stadio (71.500 posti), la superficie totale (280.000 mq) e il prezzo di vendita (197.075.590). Questi, insieme ad alcuni altri elementi essenziali, sono stati riportati da 'Sky Sport 24'. Il procedimento, ovviamente, sarà molto lungo e pieno di ostacoli. Infatti, si preannunciano già una serie di ricorsi da parte degli oppositori alla vendita e, soprattutto, alla demolizione di San Siro.