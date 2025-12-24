Milan, Leao dall'inizio contro l'Hellas Verona — Tutto il lavoro è finalizzato al rientro in campo di Leao domenica 28 dicembre, alle ore 12:30, in occasione di Milan-Verona a 'San Siro', partita della 17^ giornata di campionato. Leao, al secondo stop stagionale dopo quello al soleo del polpaccio destro a inizio stagione, quando ha giocato ha tenuto finora un'ottima media realizzativa: un gol ogni 127'.

Punta a migliorarla ora che, finalmente, potrà giocare in coppia con Christian Pulisic nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Titolari designati da inizio stagione, hanno giocato fin qui soltanto due partite insieme: quella in Coppa Italia di agosto contro il Bari, quando il portoghese si fece male dopo pochi minuti e il derby vinto in campionato con gol dello statunitense.

Gol contro Fiorentina, Pisa e Lazio; assist contro la Roma — Nelle partite casalinghe in cui si è presentato titolare, in casa, Leao è sempre stato decisivo: doppietta alla Fiorentina, gol a Pisa e Lazio, assist contro la Roma. E in Milan-Verona vuole continuare su questa scia. Il numero 10 del Diavolo punta alla doppia cifra abbondante in stagione e, giocando più vicino alla porta, magari avrà maggiori chance per centrarla.

Nonostante l'arrivo in rossonero di Niclas Füllkrug, infatti, resterà lui il centravanti titolare di questo Milan, con gli obiettivi prefissati ben chiari in mente: un gran finale e un nuovo anno da protagonista con il Milan e un’estate in primo piano anche con il Portogallo ai Mondiali.