Un Milan mai visto: vola in Italia ed in Europa anche senza Ibrahimovic

Milan, primi mesi della stagione ad un ritmo sensazionale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, parlando del Milan di Stefano Pioli, ha evidenziato come i rossoneri si stiano abituando, in questi mesi, al dolce sapore della vittoria. E con una frequenza impensabile se si pensa soltanto a dodici mesi orsono.

Il Milan non è più una sorpresa: segna, vince e convince. E mantiene la vetta della classifica di Serie A, con un rassicurante vantaggio su Inter (5 punti) e la coppia Juventus/Napoli (6) giocando, come accaduto in occasione dell’ultima trasferta a ‘Marassi‘, anche senza i suoi leader carismatici Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović.

In tutto il 2020 il Milan, di fatto, ha dimostrato di essere una squadra solida e difficile da battere. L’ultima sconfitta del Diavolo risale, infatti, all’8 marzo scorso, quando, a ‘San Siro‘, Milan-Genoa terminò 1-2 per i rossoblu. Era la prima partita a porte chiuse per l’inizio della pandemia da coronavirus, l’ultima gara prima del lockdown.

Da quel momento, ha sostenuto il quotidiano romano, qualcosa è scattato nella testa dei calciatori rossoneri. Gara dopo gara, sin dalla ripresa delle attività sportive nello scorso mese di giugno, il Milan ha gettato le basi per costruire l’attuale primato nel torneo italiano.

Il Milan, risollevato dall’arrivo di Ibrahimović all’inizio dell’anno solare, ha dimostrato di non essere Zlatan-dipendente. In 8 gare giocate in questa stagione senza l’attaccante nativo di Malmö, ben 7 vittorie ed un solo pareggio per il Diavolo. La percentuale di vittorie è del 90%, e sono persino andati in rete 10 giocatori diversi per un totale di 19 gol.

Mica male, considerando che Ibrahimović è capocannoniere rossonero con ben 10 gol segnati in sole 6 gare disputate in Serie A in questa stagione. Al Milan, piano piano, si stanno imponendo i giovani. Oltre ai soliti Gigio Donnarumma e Ismaël Bennacer, si è rivitalizzato Davide Calabria. Ha giocato gare importanti Matteo Gabbia, si stanno imponendo Alexis Saelemaekers e Jens Petter Hauge.

A questi, si è aggiunta la ciliegina Sandro Tonali che, dopo un inizio stentato, comincia ora a far vedere tutto il suo valore. Un gran bel Milan di giovani, considerando anche la presenza di elementi importanti quali Theo Hernández ed il non più giovanissimo, ma altrettanto valido Ante Rebić.

Non è un caso, dunque, che questo Milan vada a segno da ben 30 gare consecutive e che abbia avuto il miglior avvio di stagione dal 1954-1955 ad oggi. Calciomercato Milan: Diavolo in agguato per un top player. Ultima parola al calciatore … >>>