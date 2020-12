CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 8 dicembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 8 dicembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Barcellona-Juventus, in campo questa sera alle ore 21:00. La sfida deciderà il primo posto nel girone di Champions League. Ma sarà anche l’occasione per vedere di fronte Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

In alto, sotto la testata, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, parla del girone di qualificazione degli azzurri a Qatar 2022: insidia Svizzera. Tornando alla Champions League, si parla poi di Lazio-Bruges, perché ai biancocelesti manca un punto per la qualificazione.

Infine, spazio al campionato, con Fiorentina-Genoa 1-1 per il ‘Monday Night‘ della 10^ giornata di Serie A ed al calciomercato. La Roma, infatti, vuole blindare Lorenzo Pellegrini, al centro delle polemiche nelle ultime ore.

