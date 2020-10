TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 5 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 5 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con l’operazione di calciomercato della Juventus. I bianconeri, ‘last minute‘, nell’ultimo giorno di mercato, prendono Federico Chiesa dalla Fiorentina. L’arrivo del Nazionale azzurro reso possibile dalle cessioni in prestito di Douglas Costa (Bayern Monaco) e Mattia De Sciglio (Olympique Lione). 3-0 a tavolino, invece, per Juventus-Napoli di ieri sera: gli azzurri non si sono presentati a Torino.

In alto, sotto la testata, si parla della fuga dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini e del Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A. Quindi, nel riquadro verticale, la rabbia dell’Inter di Antonio Conte per il pareggio (1-1) in casa della Lazio e gli ultimi movimenti di mercato del Torino di Urbano Cairo.

