Torino-Milan, Ricci e Reijnders: sfida tra futuro e presente?

Torino-Milan, sfida importantissima per i rossoneri. Il Diavolo di Sergio Conceicao, dopo l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, non può più sbagliare. In queste ultime partite di Serie A, il Milan dovrà cercare di raccogliere più punti possibili per cercare di centrare il quarto posto utile per giocare la prestigiosa coppa europea anche nella prossima stagione. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla dei possibili duelli importanti e anche a distanza tra i granata e i rossoneri.