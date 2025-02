Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero ancora cambiare in estate: molto potrebbe dipendere da quale competizione europea giocheranno il prossimo anno. Senza Champions League ci potrebbe essere una rivoluzione su tutti i piani. Dirigenza, allenatore e rosa, al momento nessuno sembra saldo al proprio posto. Vedremo quale sarà la sentenza di questa ultima parte di stagione in cui il Milan dovrà, per forza di cose, cercare di recuperare i punti di distacco dal quarto posto. Qualche ruolo, a prescindere da risultati e dal possibile nuovo direttore sportivo, dovrebbe essere coperto. 'Tuttosport', in edicola questa mattina, parla del terzino sinistro, con Theo Hernandez in bilico e il nome di De Cuyper come obiettivo cerchiato da Moncada. L'altro nome in cima alla lista sarebbe quello di Samuele Ricci, centrocampista del Torino.