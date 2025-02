Samuele Ricci, centrocampista del Torino e obiettivo di calciomercato del Milan, sfiderà i rossoneri sabato pomeriggio in campionato

Sabato 22 febbraio, alle ore 18:00, si disputerà Torino-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista Samuele Ricci - obiettivo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi - tornerà a disposizione dell'allenatore Paolo Vanoli dopo il turno di squalifica scontato sul campo del Bologna.