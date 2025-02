Come scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, il Milan potrebbe andare verso una rivoluzione in estate, anche a livello dirigenziale. La stagione, infatti, al momento è un fallimento a livello di risultati sportivi. Secondo il quotidiano, il club starebbe sondando diversi profili per trovare il nuovo direttore sportivo della società. Andrea Berta , ex Atletico Madrid, sarebbe uno dei due nomi più importanti nel mirino del Milan, ma resta da battere la concorrenza della Premier League. L’altro nome di spessore sarebbe quello di Fabio Paratici , ex ds della Juventus che vedrà scadere ad ottobre la sua squalifica. Più staccati, a oggi, Igli Tare e François Modesto . La figura del ds, che agirebbe con l’ad Giorgio Furlani, riporterebbe Moncada nel ruolo di capo dello scouting e a Ibrahimovic di fare l’advisor.

Milan, direttore sportivo: due favoriti! Occhio al futuro di Reijnders...

Per quanto riguarda i giocatori in tanti potrebbero lasciare il Milan: il quotidiano parla di Emerson Royal, Tomori, Chukwueze, Loftus-Cheek, Jovic e Theo Hernandez. Mike Maignan e Tijjani Reijnders sarebbero prossimi alla firma dei rinnovi. Senza Champions League, però, non sarebbero incedibili in caso di arrivo di un'offerta sul calciomercato tipo quella ricevuta per Tonali, specialmente per quanto riguarda l'olandese. Dubbi anche sulla permanenza di Tammy Abraham e di Joao Felix, voluto fortemente da Sergio Conceicao. In bilico anche Terracciano e Sottil.