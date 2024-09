Serve il sorriso di Rafa

Anche per Leao (nonostante buoni numeri) non sono mancate le critiche sia in Italia sia in Portogallo. Serve, si legge, il sorriso e la spensieratezza di Rafa in un momento grigio per il Milan. Fonseca non se ne priverà ancora. Dopo la panchina, contro la Lazio, sia Leao che Theo saranno titolari contro il Venezia. Il Milan ha bisogno dei tre punti e per farlo deve puntare sui suoi due big, che dovranno fare parlare il campo.