Milan, Boban: “Theo e Leao hanno sbagliato. Poi hanno cambiato la gara”

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista e dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni su quanto accaduto durante il 'cooling break' di Lazio-Milan, allo stadio 'Olimpico' di Roma, con Theo Hernández e Rafael Leao distanti dal resto del gruppo. «Hanno sbagliato e poi hanno cambiato la gara. Spero si sistemi tutto, sono bravi ragazzi», le parole di Boban sul francese e sul portoghese.