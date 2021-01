Super Milan: 19 punti in più rispetto al 2019/20 | Serie A News

Vola il Milan di Stefano Pioli in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sembra essere inarrestabile la marcia del Milan di Stefano Pioli in questa stagione. I rossoneri, infatti, con il 2-0 rifilato sabato sera a ‘San Siro‘ al Torino di Marco Giampaolo, hanno toccato quota 40 punti in 17 gare di Serie A.

Soltanto nella stagione 2003-2004, con 42 punti, il Milan (all’epoca diretto da Carlo Ancelotti) aveva saputo fare di meglio. I netti miglioramenti della squadra di Pioli si notano soprattutto se messi a confronto con il rendimento del Diavolo allo stesso punto della passata stagione. Il paragone è stato portato alla luce dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Nel 2019-2020, dopo 17 gare, il Milan aveva appena 21 punti ed era 10° in classifica a pari merito con proprio con i granata. In sostanza, ora i rossoneri viaggiano al doppio dei punti di dodici mesi fa. Merito di Pioli e dei ragazzi, quindi, se il Milan ha vinto 12 gare su 17, pareggiandone 4 e perdendone soltanto una. Calciomercato Milan: Brahim Díaz resta o va via? Il punto >>>