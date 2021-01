TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 11 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 11 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Juventus-Sassuolo 3-1. ‘3 SMS al Milan‘, recita il quotidiano torinese, per celebrare la risalita in classifica della ‘Vecchia Signora‘, che ha recuperato 5 punti in due giornate di campionato all’Inter. E proprio Inter-Juventus, domenica prossima, sarà il big match che tanto potrà dire sulle ambizioni di entrambe le squadre in questa stagione.

Quindi, in copertina, il commento al 2-2 di Roma-Inter, con i nerazzurri che hanno gettato, nel finale di gara, due punti importantissimi. Infine, l'appello al Presidente del Torino, Urbano Cairo, ad intervenire sul mercato per regalare ai granata di Marco Giampaolo importanti rinforzi per la salvezza.