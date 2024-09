Ieri è andato in scena, presso Palazzo Marino di Milano, l'incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro e i progetti sullo stadio. Noi di ' PianetaMilan.it ' avevano fatto delle verifiche dicendo, in esclusiva, come fosse improbabile che Milan e Inter, in futuro, restino a giocare a San Siro ( LEGGI QUI ). Oggi è arrivata la conferma dalle stesse parole del sindaco Sala al termine dell'incontro ( QUI TUTTE LE PAROLE ). Dall'incontro di ieri la nuovo (o meglio dire vecchia) idea: un nuovo impianto nella stessa area di San Siro in condivisione tra Milan e Inter ( ECCO COSA NE PENSIAMO ).

Stadio, Milan soddisfatto dell'incontro: San Siro, nuovo impianto e San Donato

L’incontro, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, ha soddisfatto il Milan, per la disponibilità del sindaco e la ritrovata affinità con l’Inter. La ristrutturazione di San Siro è un no deciso per entrambe le società: i costi, l’impossibilità di giocare in uno stadio in rifacimento e quella di traslocare in un impianto vicino. Nasce quindi l'idea del nuovo impianto nella stessa area, con le stesse difficoltà del 2019, si legge, ma con un ottimismo maggiore. Per la società è un ritorno a un antico progetto, ma senza più ripartire da zero: il dossier è stato nel frattempo trattato in varie sedi istituzionali.