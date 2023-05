Spezia-Milan, Pioli cercherà di sfatare una maledizione | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli è di scena alle ore 18:00 a La Spezia sul campo di una squadra in disperata lotta per la salvezza. Le ultime news

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si giocherà Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023 allo stadio 'Picco' e per il Diavolo di Stefano Pioli c'è una 'maledizione' da sfatare. Ovvero, quella di non conquistare tre punti con le squadre cosiddette 'piccole'. In particolare, quando la classifica del campionato lo richiede.

Spezia-Milan, Pioli alle prese con la maledizione delle piccole — Negli ultimi due mesi i rossoneri hanno frenato in casa contro Salernitana (1-1), Empoli (0-0) e Cremonese (1-1) a 'San Siro', Udinese (1-3) e Bologna (1-1) fuori casa. Oggi, in occasione della trasferta in casa dello Spezia, il Milan di Pioli non può più permettersi di sbagliare. Un ulteriore passo falso comprometterebbe, infatti, la corsa per un posto in Champions League per la stagione 2023-2024.

A differenza delle gare di cui sopra, in Spezia-Milan Pioli non attuerà un turnover selvaggio, anche per via delle tante assenze. Dovrà, però, apportare molti cambi alla sua formazione titolare, visto che, oltre le assenze già previste di Ismaël Bennacer e Rafael Leão, si sono aggiunte quelle 'last minute' di Rade Krunić e Junior Messias.

Questi ultimi tre, ad ogni modo, dovrebbero essere disponibili per il derby Inter-Milan di Champions League martedì sera a 'San Siro'. Per superare i liguri, ha commentato 'Tuttosport', ci sarà bisogno ancora una volta di alcune di quelle seconde linee che fin qui non hanno convinto.

Le alternative, come Tommaso Pobega, Ante Rebić e Divock Origi, avranno dunque la possibilità di guadagnare visibilità per le semifinali di Champions. Tutti, ma non Charles De Ketelaere: dietro la prima punta, infatti, Pioli ha deciso di riproporre Brahim Díaz.