Spezia-Milan, turnover obbligato con vista sul derby | Serie A News

Oggi pomeriggio alle ore 18:00 Spezia-Milan al 'Picco'. Stefano Pioli costretto a cambiare, un po' per necessità un po' per la Champions

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Picco' Spezia-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2022-2023. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, cambierà quattro titolari rispetto agli undici che, mercoledì scorso, hanno perso 0-2 nel derby contro l'Inter per l'andata delle semifinali di Champions League.

Spezia-Milan, quattro cambi nell'undici di Pioli — Usciranno Davide Calabria e Olivier Giroud, oltre agli infortunati Ismaël Bennacer e Rade Krunić. Subentreranno Pierre Kalulu, Tommaso Pobega, Divock Origi e Ante Rebić. Un turnover contenuto, ma obbligato per cause di forza maggiore legate a squalifiche, come quella di Malick Thiaw, incidenti (si è fatto male anche Junior Messias) e per esigenze di risultato. Dalla Liguria, infatti, il Diavolo deve tornare con i tre punti se vorrà mantenere inalterate le chance di qualificazione alla prossima Champions.

Kalulu è praticamente un titolare, gli altri no. Origi, per la 'rosea', è la grande delusione stagionale dopo Charles De Ketelaere. Rebic, dopo due prime buone annate in rossonero, nelle ultime due ha fatto cilecca. Ma non è mai troppo tardi per ricominciare a segnare. Il 'super jolly', nel Milan di La Spezia, avrebbe dovuto essere De Ketelaere. A quanto pare, però, attorno al belga spira il vento della rassegnazione. Prova ne è che al 'Picco' andrà in campo nuovamente Brahim Díaz. Un 'campione di adattabilità' tra trequarti, fascia e centrocampo.

Maignan, Theo e Tonali sono i leader insostituibili — In mezzo al campo, con Pobega, che oggi, su un campo che conosce bene, può dimostrare di essere all'altezza del Milan e può proporsi con forza per l'EuroDerby di martedì, ci sarà Sandro Tonali, uno dei leader tecnici di questo Diavolo con Mike Maignan e Theo Hernández. Ci sono fasi delle partite, ha specificato 'La Gazzetta dello Sport', in cui Maignan sembra un giocatore di movimento per come dirige o serve i compagni. Theo trascina, Tonali non naufraga mai e lo si è visto martedì: con il Milan sotto di due gol, è riemerso alla distanza e ha fatto risalire la squadra. Milan, scelto il sostituto di Rebic >>>