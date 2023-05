Spezia-Milan, per Pioli è un turnover da brividi | Serie A News

Spezia-Milan delle ore 18:00 è una gara di fondamentale importanza per i rossoneri. I quali, però, avranno ben sette assenze! Il punto

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Spezia-Milan allo stadio 'Picco' e il 'Corriere dello Sport' in edicola ha presentato la partita. Il Diavolo di Stefano Pioli dovrà giocare con testa e cuore: sono i due principi sui quali dovrà edificare il proprio finale di stagione.

Spezia-Milan, Diavolo con tanti assenti e qualche cambio — Il Milan è ad un doppio bivio: quello odierno contro lo Spezia di Leonardo Semplici, in piena lotta salvezza; quello di martedì sera, a 'San Siro', per il derby di Champions League contro l'Inter. Per la sfida contro i liguri, i rossoneri hanno dovuto rinunciare anche a Rade Krunić e Junior Messias. Un'altra mazzata dopo l'infortunio occorso a Ismaël Bennacer.

Vincere contro lo Spezia questo pomeriggio, però, è cruciale per non correre il rischio di farsi tagliare fuori dalla volata-Champions. Se l’Atalanta nel pomeriggio dovesse fare risultato pieno a Salerno, metterebbe fiato sul collo al Milan agganciandolo al quinto posto. E per il Diavolo, questo, è il momento di sprintare.

Ben sette assenti nella formazione rossonera per Spezia-Milan: oltre quelli già citati, anche lo squalificato Malick Thiaw e gli infortunati Alessandro Florenzi, Rafael Leão (la defezione più pesante) e Zlatan Ibrahimović. Una lunga lista che, di fatto, ha obbligato Pioli a fare turnover in una partita da dentro o fuori.

Il Milan di Pioli, ha evidenziato il 'CorSport', nel girone di ritorno sarebbe nono in classifica in Serie A, con appena 23 punti. Tutto questo dopo aver concluso il girone d'andata al secondo posto. Per non rendere, dunque, di nuovo la partita con lo Spezia decisiva nel mollare un obiettivo (due anni fa lo Scudetto, oggi potrebbe essere il piazzamento in Champions) occorrono gli artigli.

Pobega torna titolare: con La Spezia ha esordito in Serie A — Un guizzo di Tommaso Pobega, per il quotidiano romano, sarebbe utile. In campionato non gioca da quasi un mese: ultima volta a Bologna, dove segnò un gol strepitoso. Il centrocampista cresciuto nel Diavolo, tra l'altro, ha esordito in Serie A proprio indossando la maglia dello Spezia. La rete dell'ex sarebbe più che mai gradita per il prosieguo del cammino rossonero. Milan, forte ala destra nel mirino >>>