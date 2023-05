Calciomercato Milan – Ala destra, spunta il nome che non ti aspetti

Mentre la stagione volge al termine e il Milan di Stefano Pioli è ancora impegnato nella lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League, i vertici del club di Via Aldo Rossi stanno già progettando la stagione che verrà. Il calciomercato estivo, infatti, è alle porte e i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, non vogliono di certo farsi trovare impreparati. D'altronde, hanno un'enorme mole di lavoro da fare.