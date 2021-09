Spezia-Milan 1-2, Daniel Maldini: “Devo realizzare ciò che ho fatto”

Daniel Maldini protagonista in occasione di Spezia-Milan 1-2: gol al suo debutto da titolare in campionato con la maglia rossonera

Daniel Maldini autentico protagonista di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 disputatasi ieri pomeriggio al 'Picco' e finita 1-2 per il Diavolo. Il ragazzo, classe 2001, ha infatti segnato il suo primo gol nella massima serie alla sua prima partita da titolare con la maglia del Milan in campionato.

Si tratta, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, del terzo Maldini a lasciare il proprio marchio nella storia del Milan dopo nonno Cesare e papà Paolo. Quando Paolo Maldini segnò il suo primo gol in Serie A, 4 gennaio 1987, in occasione di Como-Milan 0-1, aveva 18 anni 6 mesi e 7 giorni. Daniel Maldini lo ha realizzato a 19 anni, 11 mesi e 14 giorni.

Un altro Maldini in rete per il Diavolo, ieri in Spezia-Milan: un evento che non si verificava dal 30 marzo 2008, quando Paolo Maldini segnò in un Milan-Atalanta 1-2 a 'San Siro'. Il padre di Daniel aveva giocato la sua ultima gara in Serie A il 23 maggio 2009, al 'Franchi', Fiorentina-Milan 0-2: ora con il numero 27 della formazione di Stefano Pioli la dinastia può diventare leggenda.

"Sono contentissimo per lui - ha detto proprio il tecnico Pioli -, se lo merita per come lavora. Lui sa che deve ancora crescere, ha il talento giusto per salire di livello. Può fare meglio nell'intensità di movimento per trovare lo smarcamento. Può incidere ancora di più". E Daniel Maldini, al termine di Spezia-Milan, si è detto emozionato ed incredulo: "Devo ancora realizzare quello che ho fatto, è stata un'emozione fortissima".

"La squadra e il mister mi aiutano tanto - ha aggiunto Daniel Maldini dopo Spezia-Milan -. Ero emozionato, anche se ero tranquillo. I compagni mi hanno dato una mano ed anche il tecnico. Pioli mi aveva detto il giorno prima che sarei stato titolare, facendomi vedere le palle inattive. Abbiamo portato a casa i tre punti e questo è importante. Papà? È esigente e mi dà sempre tanti consigli".