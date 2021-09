Spezia-Milan 1-2: rossoneri con la testa giusta | Serie A News

Spezia-Milan, ieri pomeriggio al 'Picco', è terminata 1-2. In gol Daniel Maldini e Brahim Díaz. Vittoria di personalità ed intelligenza

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha analizzato Spezia-Milan, partita vinta ieri pomeriggio 1-2 dai rossoneri di Stefano Pioli. Specificando come gare così, anche solo qualche mese fa, il Milan non le avrebbe vinte. Per il quotidiano generalista, il gruppo milanista ha fatto un ulteriore salto di qualità, prima di tutto mentale, caratteriale e motivazionale.

Un altro Milan, infatti, anche soltanto quello della scorsa stagione, una volta subito il pareggio, senza il leader Zlatan Ibrahimović e con tante assenze, sarebbe, con tutta probabilità, caduto nello sconforto. E invece, sul campo di una squadra, lo Spezia, che nella passata stagione costrinse il Milan ad una delle più brutte sconfitte stagionali, stavolta i rossoneri sono passati.

Sei punti su sei contro Venezia e Spezia ed avanti così. Una vittoria, quella del Milan al 'Picco', sofferta, ma preziosissima per i ragazzi di Pioli. Esattamente come accaduto qualche giorno fa, a 'San Siro', contro i lagunari, anche stavolta i cambi dell'allenatore hanno inciso sulla gara. Brahim Díaz, entrato all'82' per Franck Kessié, ci ha messo appena 4' per segnare il gol decisivo.

Quarto gol in sette partite per lo spagnolo che sta crescendo a vista d'occhio. E che si è detto convinto di poterne segnare ancora di più. La copertina del giorno, però, per il 'CorSera', va divisa equamente con Daniel Maldini, classe 2001, che ha realizzato il suo primo gol in Serie A sotto gli occhi emozionatissimi di papà Paolo al suo debutto da titolare nella massima serie. Un'altra bella storia, quella dinastia Maldini, in questo Spezia-Milan che, per il Diavolo, si era fatto complicato dopo il pari di Daniele Verde, aiutato dalla deviazione di Sandro Tonali.

Meno male, per il Milan, che il gol di Brahim Díaz subito dopo ha rimesso tutto a posto. Adesso i rossoneri sono attesi da un duplice confronto molto impegnativo. Martedì sera, a 'San Siro', arriva l'Atlético Madrid per la seconda gara del Gruppo B di Champions League e domenica sera, poi, il Diavolo sarà di scena a Bergamo per Atalanta-Milan di campionato. Dopo la settimana di trappole schivate, ora è il momento dei grandi esami. Questo baby Milan, però, sembra già pronto alla battaglia.