Sparta-Milan 0-1: i rossoneri sanno solo vincere | Europa League News

Sparta Praga-Milan 0-1: il giovane Diavolo vola anche in Europa League

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Quattro gol per volare anche in Europa League. Così ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha esordito parlando del Milan. Il gol, molto bello, segnato a Praga da Jens Petter Hauge per la vittoria del Milan contro lo Sparta. E le tre reti, altrettanto importanti, realizzate dal Celtic, in casa, contro il Lille nell’altra sfida del Gruppo H.

Con questi risultati, Sparta Praga-Milan 0-1 e Celtic-Lille 3-2, i rossoneri hanno vinto il proprio girone di Europa League e lunedì, ai sorteggi per i sedicesimi di finale, saranno testa di serie. Il Diavolo, così, eviterà abbinamenti troppo ‘rischiosi’, come, ad esempio, con qualche forte squadra della Premier League passata alla seconda fase o ‘retrocessa’ dalla Champions League.

Il Milan di Stefano Pioli, ha sottolineato la ‘rosea‘, sa soltanto vincere. Primo in Serie A, primo anche in Europa. Stavolta, i rossoneri sono andati a prendere i tre punti, in trasferta, con una formazione completamente stravolta rispetto alla solita. È andato in campo chi ha giocato di meno, collezionando anche una bella figura.

In campo, eccezion fatta per Sandro Tonali e lo stesso Hauge, c’erano soltanto ‘riserve’. Eppure, anche senza Gigio Donnarumma, Alessio Romagnoli, Simon Kjær, Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu e Zlatan Ibrahimović, i meccanismi del gioco del Milan non ne hanno risentito. Bravi, dietro Diogo Dalot e Pierre Kalulu; segnali di crescita anche da parte di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo.

Spettacolare il gol-vittoria di Sparta Praga-Milan di Europa League, realizzato con maestria da Hauge. Da sinistra incrocia, fa un tunnel a Tomáš Wiesner, punta la porta, centra l’angolo apposto alla sinistra di Milan Heča. Troppo veloce per tutti i difensori, il norvegese, giunto al suo quarto gol stagionale con il Milan, il terzo in Europa.

Quando, poi, nel finale di gara, il tecnico dello Sparta, Václav Kotal, ha inserito qualche giocatore titolare di quelli tenuti a riposo, i cechi hanno provato a pareggiare. Sulla loro strada, però, in un paio di circostanze, hanno trovato l’attento ed esperto portiere rumeno Ciprian Tătărușanu. Di fatto, l’intervento nel finale su David Moberg Karlsson è valsa il primato nel girone.

Il Milan, ora, attende il sorteggio di lunedì e Pioli può guardare con serenità alla sfida contro il Parma. Calciomercato Milan: difesa, avanza Mohamed Simakan. Adesso c’è il prezzo >>>