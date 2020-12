Milan, sorteggio Europa League: giorno, orario e le possibili insidie

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la vittoria di questa sera sul campo dello Sparta Praga (qui il tabellino del match) e la contemporanea sconfitta del Lille in casa del Celtic 3-2, il Milan approda ai sedicesimi di Europa League e sarà in prima fascia al sorteggio di lunedì 14 dicembre che si terrà alle 13.00 a Nyon. Dopo la qualificazione ottenuta alla 5^ giornata, dunque, i rossoneri si regalano anche il primo posto nel girone e in questo modo eviteranno all’urna dei sedicesimi una pescata maggiormente complicata. Ma le insidie non mancano.

Squadre in prima fascia

Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Rangers, Psv, Napoli, Leicester, Milan, Villarreal, Tottenham, Dinamo Zagabria, Hoffenheim, Manchester United, Ajax, Brugge, Shakhtar Donetsk.

Squadre in seconda fascia

Young Boys, Molde, Slavia Praga, Benfica, Granada, Real Sociedad, Braga, Lille, Maccabi Teal Aviv, Antwerp, Wolfsberger, Stella Rossa, Krasnodar, Salisburgo, Dinamo Kiev, Olympiacos.

Da evitare, dunque, il Salisburgo, squadra austriaca molto temibile che ha in Dominik Szoboszlai il suo giocatore migliore, ma è anche vero che a febbraio potrebbe non esserci dal momento che è dato in partenza a gennaio. Oltre a loro temibile anche il Benfica, compagine esperta e talentuosa, la Dinamo Kiev (era nel girone della Juventus in Champions League) e l’Olympiacos.

