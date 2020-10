Sollievo Romagnoli: capitano disponibile per il derby Inter-Milan

Romagnoli sarà disponibile per il derby Inter-Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il difensore centrale, dal mercato, non è arrivato e, pertanto, il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà lavorare con i calciatori che già aveva a disposizione in organico. Dunque, oltre a far affidamento agli stakanovisti Simon Kjær e Matteo Gabbia, impegnati anche con le rispettive Nazionali, Pioli dovrà poter contare sul pieno recupero del capitano Alessio Romagnoli e di Mateo Musacchio. Tra i due, il capitano milanista, ha ricordato ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è quello più avanti con il lavoro sul campo. Romagnoli dovrebbe quindi tornare a giocare titolare in occasione del derby Inter-Milan del prossimo sabato 17 ottobre, ore 18:00, a San Siro. Un ritorno, quello di Romagnoli, che sarà fondamentale per le ambizioni di alta classifica dei rossoneri. Anche perché, finora, Pioli ha dovuto sperare che Kjær e Gabbia non si infortunassero mai, vista la contemporanea assenza di Léo Duarte, positivo al CoVid_19. CALCIOMERCATO MILAN 2020: RESOCONTO, GIUDIZI, ANALISI … E SONDAGGIO >>>