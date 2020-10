Serie A, il Milan sogna: il saldo del calciomercato tra acquisti e cessioni

Milan, saldo calciomercato in attivo di quasi 26 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un dossier al campionato di Serie A. La ‘rosea‘ ha analizzato le mosse, in sede di calciomercato, di tutte le 20 squadre della massima serie, Milan compreso, per capire le prospettive che avranno in questo torneo.

Il Milan è stato inserito immediatamente a ridotto delle prime quattro, dietro, pertanto, a Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. “Si è rinforzato in ogni reparto, escluso il centro della difesa”, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale. I rossoneri potranno contare su “Zlatan Ibrahimović, Hakan Çalhanoglu e leggerezza della gioventù”. “Stefano Pioli – si può infine leggere – sa come far crescere Sandro Tonali“.

Il Milan, quindi, punterà al ritorno in Champions League con un organico meno costoso, in termini di ingaggi, ma più giovane e di indubbia prospettiva. Dal calciomercato, Pioli ha ottenuto qualche bel regalo. Il Milan ha speso 21,7 milioni di euro per acquistare lo stesso Tonali (35 milioni di euro tra prestito e riscatto dal Brescia, ma solo 10 per quest’anno), Jens Petter Hauge (4), Ciprian Tătărușanu (0,5), Pierre Kalulu (0) e per rilevare in prestito Brahim Díaz e Diogo Dalot.

Inoltre, riscattati Simon Kjær (3,5), Alexis Saelemaekers (3,7) ed Ante Rebić (0). Il Milan, al contrario, ha ricavato ben 47,5 milioni di euro dalle uscite. Il saldo del calciomercato rossonero, dunque, è positivo per 25,8 milioni di euro. Addio a Jesús Suso (24), Ricardo Rodríguez (3), Pepe Reina (0,5), Lucas Paquetá (20), Alen Halilović (rescissione consensuale). Non riscattato Asmir Begović. Ceduti in prestito Alessandro Plizzari, Marco Brescianini, Tommaso Pobega e Diego Laxalt.

